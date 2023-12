¿Quién dijo que no se puede aprender entreteniendo? Está claro que quien afirma eso no conoce The Sessions, el videopodcast de Banco Santander sobre 'gaming' que es mucho más que gaming. Existe un aforismo que asegura que si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá hasta Mahoma; con ese espíritu de tomar siempre la delantera, Santander apuesta por llegar al público más joven a través de su propio mundo e idioma: el universo digital de los eSports y los creadores de contenido.

Así, la entidad financiera se introdujo en este mundo como patrocinador principal de las competiciones de League of Legends en Europa (LEC) y América Latina (LLA), incluido Brasil (CBLOL). Porque las nuevas generaciones crecen, aprenden y se relacionan en una realidad multipantalla a través de experiencias innovadoras, y los videojuegos son el mayor ejemplo de ello. Porque los videojuegos no son sólo videojuegos, sino contenidos, música y entretenimiento, una forma de vida que siguen millones de personas en todo el mundo





ExpansionBolsa » / 🏆 34. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Nadia Calviño será la nueva presidenta del Banco Europeo de InversionesLos ministros de Economía de los Veintisiete han alcanzado este viernes un acuerdo político para designar a Nadia Calviño como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo armado financiero de la UE, gracias al apoyo de Francia y Alemania, los grandes accionistas de la entidad.

Fuente: Invertia - 🏆 13. / 76 Leer más »

Nadia Calviño, nueva presidenta del Banco Europeo de InversionesNadia Calviño asumirá la presidencia del Banco Europeo de Inversiones en enero del próximo año. El banco se enfrenta a desafíos en un entorno operativo desafiante y busca enfocarse en acciones climáticas y sostenibilidad ambiental.

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

Nadia Calviño se convierte en la primera mujer española en presidir el Banco Europeo de InversionesNadia Calviño ha sido elegida como la nueva Presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), convirtiéndose en la primera mujer y en la primera española en ocupar este cargo. Su mandato comenzará el 1 de enero del próximo año.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

España liderará el Banco Europeo de Inversiones a partir de 2024Nadia Calviño será la presidenta del BEI a partir del próximo 1 de enero de 2024, convirtiéndose en la primera vez que España lidera esta institución. Calviño ya tiene desafíos por delante, como la financiación de la transición verde y la reconstrucción de Ucrania.

Fuente: Invertia - 🏆 13. / 76 Leer más »

El Banco de España registrará pérdidas en 2023 por primera vez en los últimos 40 añosEl Banco de España registrará pérdidas en 2023 por primera vez en los últimos 40 años, unos números rojos que no van a tener impacto en la tarea de la institución pero sí en su habitual contribución al Estado.

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como sustituto de Nadia Calviño en el GobiernoEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha designado a Carlos Cuerpo como sustituto de Nadia Calviño en el Ejecutivo debido a su salida para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »