Tesla llama a revisión casi 2 millones de automóviles en EE.UU. para limitar el uso del piloto automático

Tesla está llamando a revisión casi 2 millones de sus automóviles en las carreteras de EE.UU. para limitar el uso de su función de piloto automático después de una revisión de casi 1.000 accidentes en los que estuvo activada la función.

El llamado a revisión fue revelado en una carta a Tesla publicada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), que decía que Tesla había aceptado una actualización inalámbrica a partir del martes que limitará el uso de la función Autosteer si un conductor falla repetidamente para demostrar que está listo para retomar el control del automóvil mientras la función está activada. Tesla ha estado impulsando sus funciones de asistencia al conductor, incluido el piloto automático y lo que llama “conducción totalmente autónoma”, que –según Tesla– hace que el manejo sea más seguro que los automóviles operados exclusivamente por humanos





CNNEE » / 🏆 8. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

¿Qué está pasando en OpenAI y cómo empezó todo? Cronología de 60 horas de turbulenciaANÁLISIS | Estas son seis preguntas importantes mientras Elon Musk se enfrenta a una crisis cada vez más profunda por su comportamiento descontrolado

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

Huelga de mecánicos de Tesla en SueciaIF Metall, el sindicato sueco de la industria metalúrgica y manufacturera, anuncia una huelga de mecánicos de Tesla si la empresa no rectifica su actitud.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

No has terminado tu compraNo has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es para mantenerte informado con las claves de actualidad cada mañana. Con Juanlu Sánchez, subdirector de eldiario.es, y las aportaciones de toda la redacción. La imparable modernidad del coche eléctrico nos promete un futuro limpio y más rápido, pero esa revolución incluye un capitalismo sin reglas. Hay un país que no se va a dejar atropellar— elDiario.es te regala 45 días de acceso gratuito a Podimo, la app con miles de podcast y audiolibros. Pruébalo en Podimo.es/aldia Los 120 mecánicos que Tesla tiene en Suecia iniciaron hace un mes una huelga por la negativa de la empresa a firmar el convenio colectivo. Su protesta dio lugar a una reacción en cadena de los trabajadores de otros sectores que se han negado a trabajar para el fabricante de coches

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Gabriel Rufián: 'Solo una cosa comparten los votantes de todos los partidos que vamos a votar juntos: el deseo de frenarlos a ustedes'Gabriel Rufián se dirigió a los escaños de la derecha adoptando el tono de una confesión incómoda. La mayoría de 179 escaños que este jueves revalidó en la Cámara baja el mandato del líder socialista al frente del Gobierno constituye, en buena medida, lo que en política se llama una “coalición negativa”

Fuente: elpais_espana - 🏆 22. / 68 Leer más »

La eclosión de la inteligencia artificial generativa impulsa las ventas de chipsLa inteligencia artificial generativa (GenAI) ha aumentado la demanda de chips para aplicaciones populares como ChatGPT, Bard y LLaMa. Nvidia y AMD son los principales proveedores de chips en este mercado.

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

No has terminado tu compraParece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. El pacto de la Cumbre del Clima llama a una “transición lejos” del petróleo o el carbón según dicta la ciencia, aunque incluye como solución las tecnologías de captura de carbono o los “combustibles de transición”, es decir, el gas — ENTREVISTA | Teresa Ribera: “No podemos volver de la COP sin un mensaje claro sobre la salida de los combustibles fósiles”. El pacto de la Cumbre del Clima de Dubái pide a los países un “esfuerzo global” para dejar el petróleo, el carbón y el gas.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »