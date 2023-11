Teo Bok y Paloma San Basilio sorprenden en Dúos increíbles

Teo Bok y Paloma San Basilio sorprendieron a todo el plató de Dúos increíbles durante la noche del martes. Tras quedar terceros en la primera ronda, decidieron darlo todo en la segunda fase, donde pusieron a bailar a todos los presentes. El dúo cantó Despacito, de Luis Fonsi, tema con el que bailaron con ritmo latino. Ambos lo dieron todo, pero la que más asombró fue San Basilio, dado que estaba muy alejada de su estilo personal.

"No me la imaginaba cantando algo así", comentó Samantha Gilabert tras la actuación. "Esta canción tiene de todo menos despacito", bromeó Paloma. Además, la ganadora de un Grammy Latino, quiso dedicarle unas bonitas palabras a su compañero: "Es fresco, espontáneo y talentoso". Ambos enseñaron los vídeos que se comparten entre ellos, pero hubo uno que llamó la atención. "Me dijo que ya sabía quién era", reveló Paloma, dado que Teo es italiano y no conocía a la cantante cuando formó dúo con ella en el programa. "Quería compartirte de que me había enterado de la leyenda que eres", se explicó Teo

