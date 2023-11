Taylor Tomlinson habla abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar

Anteriormente se le llamaba"depresión maníaca", en un intento de captar las oscilaciones de ánimo entre los subidones maníacos intensos y la caída a los estados depresivos más bajos. Hoy se denomina trastorno bipolar, otra forma de describir una enfermedad mental que tiene dos presentaciones completamente distintas.

, presentadora del nuevo programa nocturno de la CBS,"After Midnight", que se estrenará a principios de 2024, habla abiertamente de su diagnóstico de trastorno bipolar en un especial de Netflix. "Ser bipolar es como no saber nadar. Puede ser embarazoso decírselo a la gente, y puede ser difícil llevarte a ciertos lugares", dijo Tomlinson en su especial de Netflix de 2022,"Taylor Tomlinson: Look at You"."Pero tienes flotadores para los brazos. (Risas del público.) Y si te llevas los flotadores de brazos, puedes ir a donde demonios quieras

: