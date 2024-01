Tajani asegura que Italia no ha enviado armas a Israel desde el comienzo de la guerra con Hamás. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha asegurado que su país no ha enviado armas a Israel desde el comienzo de la guerra con Hamás, el pasado 7 de octubre, en respuesta a una crítica formulada por la secretaria general del Partido Democrático, Elly Schlein. "Desde el 7 de octubre decidimos no enviar más armas a Israel, así que no hay discusión alguna sobre este aspecto.

La decisión está tomada y así lo dijimos en el Parlamento", ha manifestado Tajani en una entrevista a los medios 'Giorno' y 'Nazione' recogida a su vez este pasado sábado por 'La Repubblica





