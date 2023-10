Sylvia Pasquel aclara que no está desaparecida tras paso de huracán Otis: 'No tengo ánimos de nada'

, aclaró en sus redes sociales que no está desparecida. El huracán categoría 5 cobró al menos 27 vidas y hay varias personas desaparecidas, según informes.

"Les quiero informar que me encuentro bien, triste por ver a mi amado puerto destruido. Mi casa quedó muy afectada, no tengo señal ni batería, por eso estoy 'desaparecida' y salir del puerto es imposible", reveló Pasquel en Instagram."Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo sobre mí. Pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada.

