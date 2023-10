Super Once de la ONCE: comprobar resultados y premios del sorteo del viernes 27 de octubre

Este viernes 20 de octubre de 2023 se celebra el quinto sorteo del Super Once de la semana. Tras el sorteo del jueves, la ONCE vuelve con un nuevo juego, que dará tres combinaciones diferentes ganadoras: a las 10:00h, a las 12:00h y a las 21:00h.

Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles. Estos son los premios de Super OnceEn cada extracción de Super Once, que son tres cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora.

