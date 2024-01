Sorpresa en la votación del Senado

La votación en el Senado tuvo sorpresa final, algo que no resulta extraño en los últimos tiempos con el giro del partido de Puigdemont, que se abstuvo in extremis. No fue gratis, pero las negociaciones hasta el último segundo dieron sus frutos. Solo el subsidio de Yolanda Díaz cayó. Podemos no perdona.

Junts ha asegurado en un comunicado haber acordado con el PSOE su abstención en los decretos del Gobierno a cambio de la supresión del artículo 43bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que a su juicio ponía en peligro la amnistía. El elemento clave que el Gobierno se resistía a cambiar. Según han explicado desde la formación, esta abstención se ha producido tras alcanzar con los socialistas un acuerdo en el que se incluye también la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluñ





Junts per Catalunya anuncia una reunión entre Puigdemont y SánchezEl secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha anunciado que el expresidente Carles Puigdemont se reunirá con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el extranjero y sin la presencia de un mediador. Aún no se ha determinado la fecha y el lugar del encuentro.

De la tramitación de la amnistía a la posible vuelta de Puigdemont: Cataluña vuelve a marcar la política en 2024La amnistía continúa su tramitación y el PSOE quiere su aprobación este enero para posteriormente ir al Senado. Sánchez se verá con Puigdemont y Junqueras en 2024 y la mesa de diálogo se reactivará en el primer trimestre. Cataluña vuelve a llamar a la puerta para, una vez más, marcar gran parte de la agenda política.

El PSOE denuncia el apaleamiento de un muñeco de Pedro SánchezEl PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por lo sucedido en Nochevieja frente a la sede del partido, donde un grupo de personas apaleó un muñeco de Pedro Sánchez. Piden una investigación para determinar quién estuvo detrás de la protesta y señalan a Vox como el nexo común de todas las acciones coordinadas en los últimos meses.

El PSOE de Sánchez ejecuta su 'traición' a Pamplona al entregar la Alcaldía a EH BilduJosean Izarra nació en París (Francia) en 1966 y reside en el País Vasco desde 1970. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV y Graduado Social por la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.

Controversia por el pacto PSOE-JxCat en materia de inmigraciónJxCat afirma que el pacto con el PSOE en materia de inmigración incluye los permisos de residencia y los 'flujos migratorios'.

El PP congela los posibles acuerdos con el PSOE tras pacto en NavarraEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anuncia que será imposible mantener relaciones normalizadas con el PSOE después del acuerdo entre los socialistas navarros y EH Bildu en Pamplona.

