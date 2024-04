Soltec recupera terreno perdido tras discrepancias con Ernst & Young

La crisis de Soltec ha sido corta. Al menos, en lo puramente bursátil. El fabricante español de seguidores solares ha recuperado este miércoles todo el terreno perdido en la víspera, después de que se viese obligada a rehacer sus cuentas por discrepancias con la firma que la audita, Ernst & Young (EY). Tras dejarse un 7,39% en la segunda sesión de la semana, la empresa con sede en Molina de Segura (Murcia) se anota un alza del 7,45% un día después.

Pese a cerrar la jornada ligeramente por debajo de la cota de cierre del viernes pasado, la última antes de que comunicase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la reformulación obligada de estados contables, sus títulos han llegado a superar por poco ese nivel. Como si nada hubiera pasad

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



CincoDiascom / 🏆 4. in ES

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La española Soltec se ve obligada a revisar sus cuentas y cerró 2023 en números rojosEl fabricante de seguidores solares pasa de un beneficio neto de 11,7 millones a una pérdida de más de 23 millones tras diferencias de criterio con la auditora, Ernst & Young

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

Young Talent by FOA presenta a los ganadores de su primera ediciónConocemos a los principales ganadores de la primera edición de Young Talent by FOA. ¡Descubre aquí todos los detalles!

Fuente: mkdirecto - 🏆 16. / 71 Leer más »

Proclamados los finalistas y ganador del concurso Young Talent by FOALa 31ª edición de The Future of Advertising ha sido el escenario de la proclamación de los tres finalistas y del ganador del concurso Young Talent by FOA. Los participantes debían tener entre 20 y 30 años y estar en activo en una agencia o como freelancer. El jurado estuvo conformado por expertos del sector.

Fuente: mkdirecto - 🏆 16. / 71 Leer más »

Las acciones de Soltec caen un 7% tras tener que rehacer sus cuentas por discrepancias con el auditorEl fabricante español de seguidores solares ha pasado de ganar 11,7 millones a perder 23,4 en 2023

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

Soltec reformula sus cuentas por una discrepancia con EY y pasa de tener beneficios a perder 23,4 millones en 2023La diferencia responde al cambio de registro de unos ingresos por el suministro de seguidores solares en 2024, en lugar del año anterior.

Fuente: Invertia - 🏆 13. / 76 Leer más »

La ‘Bolsa de música’: la complicada apuesta de invertir en los éxitos de Shakira y Neil YoungEl fondo británico Hipgnosis Song Management, con más de 65.000 canciones, ha perdido un cuarto de su valor tras una crisis de confianza de sus accionistas y se enfrenta a más competidores

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »