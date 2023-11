“Solo hablarán de Friends”: el deseo que Matthew Perry sabía que no cumpliría luego de morir

El actor, sin embargo, pensó en su muerte y sabía que todo el mundo hablaría del personaje que lo hizo famoso y no de su legado real., ayudó a muchas personas. De hecho, creó una casa con su apellido para hombres que estaban en camino de su recuperación. Y también escribió la obra de teatro autobiográfica, ‘The End of Longing’, donde hacía de sí mismo, pero más alcohólico.Pero también era realista.

“Pero cuando muera, quisiera que se hablara mejor de lo que hice para ayudar a otras personas. Sé que no pasará, pero sería lindo”, remarcó.Ser recordado "por las cosas que hizo para tratar de ayudar a otras personas" era lo que a él le hubiese gustado, antes que FRIENDS, sabía que eso no sucedería...🙄El mensaje se está reproduciendo en redes sociales marcando el legado de un actor que luchó por mantener su sobriedad.

