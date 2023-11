Soledad en la ciudad

La Unión Europea lleva años alertando del problema. Reino Unido en 2018 y Japón en 2021 instauraron Ministerios para la Soledad. En 2020, el Ayuntamiento de Barcelona presentó su Estrategia Municipal contra la Soledad 2020-2030 que establece objetivos y estrategias ante lo que se puede considerar una verdadera epidemia.

Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, según la encuesta ómnibus 2020 del Ayuntamiento de Barcelona, el 7,1% de personas jóvenes entre 16 y 24 años, afirma que se sienten solas a menudo y el 19,4 % a veces. Mientras que el 4,1% de personas mayores de 65 años declara que a menudo y el 14,6% a veces.

Ciertamente el problema requiere una mirada holística y de un conjunto de actuaciones desde distintos ámbitos. Sin embargo, el diseño de las ciudades juega un papel fundamental.

Es importante, en primer lugar, que entendamos que el sentimiento de soledad es un problema colectivo, no individual, y que tiene su origen en el entorno y formas de vida social que nos rodean. En este sentido, si queremos abordar el problema de la soledad será imprescindible revertir de forma drástica un determinado diseño de la ciudad que ha promocionado la individualidad y la competitividad como valores estructurales y que nos conduce a condiciones de aislamiento.

En primer lugar, es necesario trabajar para garantizar el acceso a la vivienda de todos, pero especialmente para las personas más jóvenes. Sabemos que el sentimiento de soledad en su caso a menudo es fruto de la frustración frente a la imposibilidad de emanciparse e iniciar un proyecto de vida propio. Es imprescindible incrementar el parque de vivienda pública para todas las personas, pero especialmente para personas jóvenes.

