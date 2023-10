“Si hay una invasión terrestre no creo que mi hijo pueda salir con vida”: el relato de un padre argentino cuyo hijo de 19 años fue secuestrado por Hamás

“Si hay una invasión terrestre de Israel, no creo que mi hijo salga con vida”: el relato de un padre argentino cuyo hijo de 19 años fue secuestrado por HamásEsas fueron las últimas palabras que Ron Sherman escribió a sus padres desde el refugio de la base militar donde estaba el sábado 7 de octubre, cuando milicianos del grupo palestino Hamás entraron sorpresivamente en Israel dejando unas 1.

Pesadilla que se prolonga ya por casi tres semanas y que se acrecienta por la información de que Israel intensificó este viernes las operaciones terrestres, un anticipo quizás de una invasión, escenario temido por Álex y los familiares de los más de 200 secuestrados por Hamás.Ron estaba haciendo el servicio militar obligatorio en una base ubicada en el paso fronterizo de Erez, uno de los cruces entre Israel y Gaza, a unos 40 kilómetros de su casa.

Fanático de Lionel Messi, uno de los grandes sueños de Ron era terminar el servicio militar para ir a Argentina “Le gusta mucho viajar”, dice Sherman. Uno de sus destinos favoritos es Italia, donde había pasado un tiempo recorriendo Milán y otros lugares. headtopics.com

En la base militar donde estaba Ron, cuenta el padre, murieron varias personas. No sabe cuántas ni quiénes eran, pero tiene claro que hubo víctimas fatales.Esa mañana de sábado había en el refugio cinco o seis personas más, dice Sherman.

“Nos miramos petrificados. Mi mujer pensó que estaba muerto y yo tenía la esperanza de que se lo hubieran llevado”Prendieron la televisión y vieron la noticia de algo que estaba pasando, pero en ese momento, aún no se sabía la magnitud. headtopics.com

“Estuvimos muy, muy mal, No sabíamos qué estaba pasando. Fueron cuatro o cinco horas que no se las deseo a nadie. No sabía si mi hijo estaba vivo o muerto, pero tenía la esperanza de que se lo hubieran llevado vivo porque él no estaba armado”.En ese video se ve cómo hombres de Hamás se llevan a su hijo.

