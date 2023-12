Shein inicia el proceso para salir a Bolsa en Estados Unidos

Shein, el gigante de la moda rápida más popular de los últimos años, ha iniciado el proceso para salir a Bolsa en Estados Unidos. Con una valoración que se espera por encima de los 80.000 millones de euros, dos tercios de lo que vale hoy la Inditex de Marta Ortega. Nada mal para una empresa que empezó vendiendo vestidos de novia desde China al mundo, y que en 2022 se convirtió en la marca de moda más buscada del mundo.

Todo un reconocimiento a la profesión original de su fundador y CEO, el elusivo Chris Xu: experto en SEO, los encargados de colocar páginas entre los primeros resultados de nuestras búsquedas de Google. Un paso que Xu, nacido Xu Yangtian, lleva años preparando. Y que llega en uno de los momentos más delicados para la marca, cuyo éxito entre la generación Z y su apogeo en Occidente le ha ganado poderosos adversarios. Como el senador estadounidense republicano Marco Rubio, que ha promovido legislación directamente dirigida a Shein (y a una de sus principales rivales, Temu





VanityFairSpain » / 🏆 14. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Muere el segundo receptor de un trasplante de corazón de cerdo en Estados UnidosInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones relacionadas a Rusia por la guerra en UcraniaDepartamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves nuevas sanciones contra personas y empresas acusadas de proporcionar a Rusia tecnología y equipos.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

Bancos en Estados Unidos presentan retrasos en los depósitos este viernesVarios bancos de Estados Unidos han sido afectados por retrasos en los depósitos este viernes, debido ​a un error en una red de procesamiento de pagos, informó la Reserva Federal.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

El efecto bumerán de Estados Unidos en Oriente MedioEn el año 2000, el politólogo Chalmers Johnson publicó un libro que se ha convertido en clásico de la “contra-historia” de la política exterior estadounidense: Blowback. The Costs and Consequences of American Empire.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Estados Unidos, firme aliado de Israel desde la Guerra Fría y el 11SEstados Unidos es el aliado más poderoso de Israel. Es el que más armas le da y el que más lo defiende frente a la comunidad internacional.

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

Estados Unidos habría 'presionado' a Ucrania para llegar a un acuerdo de paz con RusiaSegún NBC, EEUU habría mantenido conversaciones con Ucrania para instar al país a negociar después de que la guerra haya llegado a un punto muerto y Occidente esté 'preocupado' sobre su capacidad para continuar brindando ayuda a Kyiv.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »