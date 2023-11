Shakira y Karol G triunfan en los Latin Grammy celebrados en España

Shakira y Karol G fueron las grandes triunfadoras de la 24ª edición de los Latin Grammy, no solo la primera con sede en España sino la primera en toda su historia celebrada fuera de Estados Unidos, en la que el flamenco, reivindicado como género musical universal, ha impregnado la entrega de premios celebrada en Sevilla, siendo Niña Pastora la que logró el de mejor disco en este género.

La de Barranquilla pone la guinda a su año triunfal con un total de tres premios de los siete en los que competía. El primero de ellos, logrado junto a Bizarrap, fue a mejor canción pop por Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y se dedicó, entre otros, al "público español" por apoyarla "en los tiempos difíciles", en referencia a su ya terminada relación con el futbolista Gerard Piqué. "Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará", dijo la artista al recoger su primer galardón de la noch

:

ELDİARİOES: Laura Pausini, Persona del Año 2023 en los Latin GrammyLaura Pausini, Persona del Año 2023 en los Latin Grammy , se reivindica como “la italiana más orgullosa de ser latina”. Por primera vez tras 24 ediciones, la Academia Latina de la Grabación ha concedido este reconocimiento a una artista nacida fuera de Latinoamérica o España. En el marco de la celebración de sus Latin Grammy , la cantante italiana se siente afortunada y orgullosa de ser latina.

Fuente: eldiarioes | Leer más »

RTVENOTİCİAS: Sevilla cuenta las horas para los Latin GrammyLa noche de la música latina con Shakira y Camilo como favoritos. En total este jueves se entregan 56 premios Latin Grammy

Fuente: rtvenoticias | Leer más »

ELCULTURAL: Laura Pausini brilla en la víspera de los Latin Grammy 2023Laura Pausini ha sido homenajeada como Persona del Año en los Latin Grammy 2023. La cantante italiana ha recibido el reconocimiento de sus amigos y colegas por su talento y calidad humana. Radiante en su vestido de lentejuelas, Pausini ha expresado su emoción y agradecimiento por el homenaje.

Fuente: elcultural | Leer más »

20M: Los Latin Grammy 2023 se celebran en SevillaPor primera vez en su historia, los Latin Grammy salen de Estados Unidos y aterrizan en España, concretamente en Sevilla, ciudad que este jueves se convierte en la sede mundial de la música para esta 24ª edición de estos premios internacionales.

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Los Latin Grammy llegan a España por primera vez en su historiaPor primera vez en su historia, los Latin Grammy salen de Estados Unidos y aterrizan en España, concretamente en Sevilla, ciudad que este jueves se convierte en la sede mundial de la música para esta 24ª edición de estos premios internacionales.

Fuente: 20m | Leer más »

EFENOTİCİAS: Rosalía abre los Latin Grammy en Sevilla con una versión de Rocío JuradoLatinGRAMMY I Cantando por Rocío Jurado ha abierto Rosalía la 24ª edición de los Latin Grammy , no solo la primera con sede en España, sino la primera también en toda su historia celebrada fuera de Estados Unidos.

Fuente: EFEnoticias | Leer más »