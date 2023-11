Shakira declara ante el juez por presunto fraude fiscal

Cuando Shakira llegó esta mañana a la Audiencia Provincial de Barcelona para declarar ante el juez por presuntamente haber defraudado 14,5 millones de euros correspondientes al impuesto de la renta y el de patrimonio durante los años 2012 y 2014 sabía perfectamente que decenas de cámaras la estarían esperando. También que el escrutinio público no sería solo a sus palabras, a su declaración o a sus interacciones con el juez, sino también a su actitud, sus expresiones y, sobre todo, su ropa.

Que la indumentaria que una mujer escoge para acudir a una cita judicial es todo un género no solo lo demuestran los innumerables casos en los que esa indumentaria, lamentablemente, ha influido sobre el veredicto. En 2004, un juez de Barcelona consideró que el testimonio de una supuesta víctima de malos tratos no era creíble porque «vestía a la moda» y no encajaba con el «perfil de víctima





