Shakira cambia la letra de 'La bicicleta' para evitar nombrar a Piqué

Shakira ha vuelto a sorprender a sus seguidores. Esta vez no lo ha hecho con una canción nueva, sino cambiando la letra de uno de sus éxitos: 'La bicicleta'. La de Barranquilla, que recientemente se coronó en los MTV Video Music Awards al recibir un premio histórico para la música latina, irrumpió en pleno concierto de su amigo Carlos Vives, en Miami, que no imaginaba que iba a aparecer en el escenario.

Vives no da crédito a lo que está ocurriendo cuando escucha y ve aparecer a Shakira entonando 'La bicicleta', un éxito que los dos lanzaron en 2017. Finalmente, abraza a su amiga y disfruta la canción balando con ella. 'No te lo esperabas', le dice la de Barranquilla al acabar. 'Espérame un segundo, déjame disfrutar de este momento', le responde el de Santa Marta mientras se sienta. 'No sabía nada. No sabía nada.

