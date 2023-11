Sepi estudia entrar en Telefónica para equilibrar la presencia saudí

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPANSIONCOM: Sepi estudia entrar en Telefónica para equilibrar la presencia saudíEl hólding empresarial estatal Sepi, controlado por el Ministerio de Hacienda, reveló ayer en un comunicado que está estudiado la posibilidad de tomar una participación en el capit

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Sepi estudia entrar en Telefónica para equilibrar la presencia saudíEl hólding empresarial estatal Sepi, controlado por el Ministerio de Hacienda, reveló ayer en un comunicado que está estudiado la posibilidad de tomar una participación en el capit

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

INVERTIA: Sepi estudia entrar en Telefónica en solitario mientras BBVA y CaixaBank no ampliarán su participaciónLos títulos de Telefónica se han revalorizado un 1,6% en dos jornadas mientras los analistas valoran positivamente la llegada del Gobierno.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

CINCODIASCOM: La SEPI quiere recuperar parte del poderío industrial desmontado con las privatizaciones del PPYa participa en el capital de Indra, Ebro Foods, Hispasat, Enagás, IAG o Redeia. Repsol, Iberia o Endesa fueron vendidas en 1997.

Fuente: CincoDiascom | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Sepi confirma que estudia entrar en TelefónicaEl holding público Sepi, controlado por Hacienda, ha confirmado a la CNMV que estudia la posibilidad de tomar una participación en Telefónica. En un hecho relevante comunicado esta

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Sepi confirma que estudia entrar en TelefónicaEl holding público Sepi, controlado por Hacienda, ha confirmado a la CNMV que estudia la posibilidad de tomar una participación en Telefónica. En un hecho relevante comunicado esta

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕