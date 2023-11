Sentencia ejemplarizante por azuzar a sus perros y matar a varios gatos de una colonia felina

La sentencia, dictada en octubre de 2023, es notable porque reconoce la existencia de tres delitos de maltrato animal, uno por cada gato muerto, y no uno solo por el conjunto de todos ellos. En el escrito, el autor ha sido condenado a la pena de prisión de 6 meses por cada uno de los gatos, y también a la inhabilitación para ejercer profesión, oficio o comercio que tenga alguna relación con animales, así como para su tenencia.

