Sebastião Salgado, mirar al planeta para salvarlo

Primero quiso conocer el mundo. Después, cambiarlo. Sebastião Salgado iba a ser economista pero el destino tenía un plan mucho más ambicioso para él. Cogió una cámara por casualidad y a partir de entonces se convirtió en los ojos de la naturaleza y de la humanidad que habita en ella.

Cuando no tiene, el agua viene con violencia”, ha dicho el fotógrafo durante su ponencia en este evento en el que Audi nos invita a conectar con las mentes más brillantes para conocer las grandes ideas que marcan nuestro presente y futuro. Tras su vuelta a Brasil, Salgado nunca dejó de viajar.

Paul Polman, el ex CEO de Unilever que ha sacudido conciencias en el Audi Summit for Progress: “Tenemos que cambiar nuestra forma de producir. No es una cuestión de ciencia, sino de salvar a la humanidad”Paul Polman, Audi Summit for Progress Leer más ⮕

Daniel König (Audi): “Se necesitan 3.000 litros de agua para fabricar un coche”La firma alemana asegura que podrá reducir a la mitad el uso del agua en los procesos de producción para el año 2035. Coches nuevos: precios y ofertas | Coches híbridos | Coches eléctricos | Coches de segunda mano Leer más ⮕

Siga en directo la segunda jornada de Valencia Digital Summit 2023El evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia consolida su posicionamiento con más de 12.000 asistentes de 91 países. Leer más ⮕

Valencia Digital Summit reúne a 12.000 profesionales de 91 países en su sexta ediciónEl evento tecnológico internacional, organizado por Startup Valencia, bate por segundo año consecutivo su récord de asistentes procedentes de otros países. Leer más ⮕

Siga en directo la primera jornada de Valencia Digital Summit 2023El evento tecnológico internacional organizado por Startup Valencia reúne a referentes de Europa, Asia, EEUU y Latam para presentar sus novedades tecnológicas, de inversión y crecimiento en negocios de innovación. Leer más ⮕

Nadia Calviño, sobre los datos de la EPA: 'Son cifras extraordinarias que permiten mirar al futuro con coLa vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital en funciones ha reaccionado a los datos de la EPA, asegurando que 'demuestran la fortaleza de la economía española'. Leer más ⮕