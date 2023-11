Se descarta violencia en la muerte del actor Matthew Perry: la policía encontró medicinas legales, pero no dro

La muerte del actor Matthew Perry, conocido por su interpretación de Chandler Bing en la conocida serie 'Friends', a los 54 años ha conmocionado a la sociedad. Medios estadounidenses desvelaban la noticia este fin de semana, Ahora, se lleva a cabo una investigación para conocer cómo murió. La asistenta del hogar lo encontró ahogado en un jacuzzi, tras lo que llamó a la policía.

En el reencuentro de Friends que los actores protagonizaron en el año 2021, se le pudo ver poco participativo, muy emocionado, e incluso le costaba hablar. Por el momento, sus compañeros de reparto no se han pronunciado de manera pública. Tan solo algunos personajes secundarios, amigas, ex novias y su amigo de la infancia, el presidente de Canadá, Justin Trudeau. Además de Friends, Matthew Perry hizo siete películas, la mayoría comedias.

