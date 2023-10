Se compra una sirena industrial para vengarse de su ruidosa vecina y su infernal aspirador

"El aspirador, según dice el del 4º, es una hormigonera y le ha pedido por favor que se compre otro que sea más silencioso, pero no le ha hecho caso", explica Hans Arús en Aruser@s, poniéndonos en antecedentes en esta singular noticia que nos lleva, una vez más, a hablar de las guerras de ruido entre vecinos. El hombre, cansado de que su vecina ignore sus quejas por sistema, ha tomado una decisión radical.

"Informo a la comunidad de que me he comprado una sirena industrial, y si a partir de la siguiente nota, no se compra otro aspirador normal y corriente y sigue utilizando esta hormigonera, a partir del 1 de noviembre, cada vez que ponga el aspirador yo activaré la sirena", amenaza en una nota, bastante larga, por cierto.

