Santander acelera el saneamiento de activos tóxicos ligados al ladrillo

Santander no cesa en el afán de limpiar su balance de activos tóxicos ligados al ladrillo. El banco presidido por Ana Botín está preparando en la actualidad una cartera, llamada proyecto Talos II, para sacarla a la venta. Se espera que este portfolio sea de gran tamaño, de hasta 5.000 millones de euros, según fuentes del sector financiero.

100 millones (el proyecto Spirit) al fondo Cerberus (a través de Gescobro) y al gestor de préstamos Axactor, aunque en este caso se trataba fundamentalmente de créditos personales sin garantía inmobiliaria, con un valor real de entre el 1% y el 5% del nominal. Sumando Sir Barton, Secretariat, Frankel, Paddock y Spirit, la entidad financiera con sede en Boadilla del Monte (Madrid) ha puesto en el mercado o ha vendido ya alrededor de 2.300 millones en lo que va de año.

