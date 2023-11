Sam Altman vuelve como CEO de OpenAI tras su destitución

Nueva vuelta de tuerca en el culebrón de OpenAI. La empresa de inteligencia artificial ha alcanzado un principio de acuerdo para la vuelta de Sam Altman como consejero delegado, cinco días después de su destitución. Con el regreso del cofundador de la compañía se pone fin a días de frenéticas negociaciones e intentos de varias partes de enderezar una situación caótica de gobernanza que ha llegado a cuestionar el futuro de la startup creadora de la aplicación de chatbot ChatGPT.

Además del regreso de Altman y del hasta el viernes presidente de la junta, Greg Brockman, la empresa acordó cambios en el consejo de administración que les había despedido y cesado en el cargo, respectivamente, después de que la anterior despertara la ira de los inversores de OpenAI (Microsoft, Sequoia, Tiger Global y Thrive Capital, entre otros). El ex co director de Salesforce, Bret Taylor, será presidente. El directivo fue co creador de Google Maps y ha trabajado en Facebook y Twitte





