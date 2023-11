Sale de Gaza el primer ciudadano español

En un comunicado, el organismo, dependiente del Ministerio de Interior de Gaza, controlada por el grupo islamista palestino Hamás, indicó que Egipto les ha informado de la apertura de Rafah durante la jornada de mañana para que puedan salir del enclave palestino “el resto de extranjeros de la lista” que tiene en su poder.

Desde Exteriores no han revelado oficialmente la identidad del ciudadano. Durante la jornada, 22 trabajadores internacionales estaban entre los evacuados desde Egipto, según confirmó la ONG. Entre ellos había un anestesista español, Raúl Incertis. Todo indica que se trata de él, pero Médicos Sin Fronteras España asegura no contar aún con la confirmación oficial de que todos sus empleados hayan salido de Gaza.

También se mostró consternado por “el hecho de que todos los presentes pidieran agua y comida”, algo “que nunca había visto” en otras visitas a Gaza, y lamentó las pérdidas humanas de UNRWA.Un total de 15 soldados israelíes han muerto en Gaza desde el inicio de la incursión terrestre en dos incidentes separados, ha informado el ejército israelí, según publica el medio Haaretz.

Según la nota, reproducida por la agencia de noticias oficial jordana Petra, el ministro de Exteriores, Ayman Safadi, ha decidido este miércoles “convocar inmediatamente a Jordania” al embajador del reino hachemita en Israel.

“El regreso de los embajadores estará vinculado a que Israel detenga su guerra en Gaza y detenga la catástrofe humanitaria que está provocando y de todas sus medidas que privan a los palestinos de su derecho a la alimentación, al agua, a las medicinas y a su derecho a vivir de forma segura y estable en su tierra nacional”, ha detallado el ministro de Exteriores jordano.

