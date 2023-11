Sabadell zanja el debate sobre TSB: 'Estamos muy satisfechos con nuestro perímetro'

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPANSIONBOLSA: Sabadell se convierte en el mejor banco del año en BolsaBanco Sabadell marca cada vez más diferencias en Bolsa. Ayer fue el mejor valor del Ibex 35 con un alza del 3,81%, hasta los 1,18 euros, que extiende la ganancia anual hasta el 34,

CINCODIASCOM: Sabadell y Cellnex, la cara y la cruz del aumento de tiposLos bancos son los valores más alcistas del mes y las firmas más endeudadas son las que más caen

EXPANSIONCOM: Sabadell gana un 6,41% en el peor mes del Ibex desde septiembre de 2022El Ibex 35 cierra el mes de octubre con un descenso del 4,36%. Hay remontarse a septiembre de 2022 para encontrar un registro mensual peor en la trayectoria del selectivo, que enca

20M: Mabel Lozano: 'estamos creando una sociedad que es un supermercado de cuerpos'Directora, escritora, activista…, Mabel Lozano habla claro de justicia social, de esclavitud sexual y de la pornografía. Carismática e implicada en mejorar...

RTVE: ¿Por qué estamos más deprimidos en otoño?Decaimiento, tristeza y depresión van asociados al otoño, pero en el estado de ánimo no solo influye el cambio de estación, también el estilo de vida, el sueño a la alimentación, porque la microbiota digestiva y la salud mental están íntimamente unidas.

CINCODIASCOM: Anticorrupción cierra filas en las dos causas sobre el Banco PopularLos fiscales que analizan las ampliaciones de capital de 2012 y 2016 han analizado todas las pruebas para evitar criterios discrepantes en ambos procedimientos

