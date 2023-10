Sánchez pedirá manos libres a la militancia para negociar con Junts sin dar detalles sobre la amnistía

Pedro Sánchez tiene previsto pedir un aval a ciegas de la militancia del PSOE a su estrategia de diálogo con los separatistas catalanes de cara a la investidura, pero lo hará sin dar ningún detalle sobre la posible amnistía que está negociando con ellos porque todavía no hay acuerdo sobre la misma.

'No podemos entrar más en el detalle porque evidentemente estamos en ese proceso de negociación, no solamente con Junts per Catalunya o con Esquerra Republicana, sino también con el PNV, con el BNG, con Bildu o también con Coalición Canaria. Si hago todo eso, me tendría que ir al 27 de noviembre', ha argumentado en rueda de prensa al término de la cumbre de la UE celebrada en Bruselas.

