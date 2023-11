'Ruth y Pen', la novela de un solo día de Emilie Pine

No se conocen, aunque sus caminos se cruzan en un breve instante, como suele ocurrir en cualquier ciudad. Son las protagonistas dela novela de Emilie Pine que la editorial Random House acaba de publicar en España traducida por Laura Salas Rodríguez. Es la primera incursión de la escritora en la ficción después deSi bien en esta ocasión no habla estrictamente de sí misma, algunos de los temas que trató en su anterior obra vuelven a estar presentes en esta.

Volver allí fue una experiencia fuerte para ella. En un principio, le resultó muy duro volver a entrar, pero lo hizo precisamente para superar el trauma. “Necesitaba exorcizar ese miedo. Y funcionó por un tiempo pero después volví a no poder entrar. Fue como superar una barrera y, de repente, encontrar otra”, comenta.

Un aspecto curioso de la novela es que la escritora incluye el punto de vista del marido de Ruth, que también pasa su proceso de duelo por los hijos que no tienen. Pine recuerda que, cuando ella y su pareja estaban intentando concebir, las preguntas sobre el estado de ánimo iban dirigidas solo a ella. “Es curioso, porque los hombres tienen mucha voz en general, pero no para hablar de eso. headtopics.com

El hijo de una de sus mejores amigas tiene TEA, por lo que no partía de cero para desarrollar al personaje de Pen. “Lo vi desde su perspectiva. La representación de la gente con autismo es que no sienten empatía, que no conocen las emociones y él es lo contrario, tiene demasiada. Y yo quería poner eso sobre el papel”, declara. Además, a otra de sus amigas le diagnosticaron autismo a los 38 años, después de que se lo detectasen a su hijo.

Entre los personajes secundarios está Claire, que es la madre de Pen. Divorciada, con otra hija y un trabajo, intenta mantener el control de todo día a día aunque no le resulta fácil. Pine creció en una familia similar, con un padre que se desentendió completamente del cuidado de sus hijas. “Claire fracasa intentando no fracasar. Pero todos lo hacemos y tenemos que perdonarnos. headtopics.com

