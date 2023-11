Rosalía y Björk colaboran en una canción para sufragar los costes legales de las protestas contra las piscifactorías en Islandia

Rosalía hizo bandera de su admiración por Björk desde el inicio de su carrera. La réplica tardó bastante más en producirse y se materializó públicamente el pasado marzo, cuando la islandesa aseguró que la catalana «ha activado el apetito por la música en español».

Lo que no sabíamos es que ya estaban grabando -o estaba a punto de hacerlo- 'Oral' , una colaboración hinchadísima de hype cuyos beneficios irán destinados a sufragar los costes legales de las protestas contra las piscifactorías en Islandia, que denuncian «a los empresarios que le están cambiando el ADN al salmón salvaje islandés, unos tipos salvajes que quieren ganar dinero rápidamente y sacrificar la naturaleza», según la autora de 'It's oh so quiet'.Tal como ha explicado al medio islandés Visir, no se trata de una canción compuesta ad hoc para este dueto, sino que la escribió hace más de veinte años pero no encajaba en ninguno de los álbumes en los que estaba trabajando en ese momento, 'Homogenic' y Vespertine





abc_cultura » / 🏆 62. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Así será la borrasca Ciarán, la gigantesca ciclogénesis explosiva que afectará 'desde Islandia hasta el Estrecho''Es una borrasca muy profunda para la época del año', cuenta Samuel Biener, meteorólogo de Meteored.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Las mujeres de Islandia van a huelga este martesEn Islandia, este martes habrá una huelga de mujeres para impulsar la igualdad de género en el país. A la protesta se unirá la primera ministra.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

Huelga de mujeres en Islandia por la brecha salarialInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

El día en que Islandia se convirtió en el país más feminista del mundoLa masiva huelga de mujeres que ocurrió esta semana en Islandia rememora un evento histórico de octubre de 1975, cuando el 90% de las mujeres de ese país salió a las calles para manifestarse a favor de la igualdad de género.

Fuente: bbcmundo - 🏆 23. / 66 Leer más »

Islandia declara la situación de emergencia tras una secuencia de terremotos: 'Podría conducir a una erupLa Oficina Meteorológica ha avisado acerca de unos 'cambios significativos' en la concentración de magma subterráneo, que se está moviendo desde Sundhnjukagigum hacia Grindavik.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Declarado estado de emergencia en Islandia por posible erupción volcánicaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »