Rosalía revela su secreto para lucir labios jugosos

Muchas usuarias de TikTok llevaban desde octubre intentando conseguir los labios de Rosalía. Los vídeos con hipótesis de cómo lograba la cantante ese efecto jugoso y de distintas tonalidades se sucedían.

En la red social la gente se preguntaba qué productos utilizaría, si eran caros o baratos y algunos perfiles se atrevían a dar su propia ‘receta (la tiktoker Bea de Olives acertó con su teoría)’, nombrando marcas y labiales concretos que podían potenciar los labios pra obtener el tono y la jugosidad concretos que luce Rosalía. Para solucionar dudas, ella misma ha hablado ahora. La artista ha compartido un vídeo en el que, con humor, explica paso a paso cómo maquilla sus labios, detalla los productos que utiliza para hacerlo y de paso vuelve a mostrar su dominio absoluto de la comunicación con su audiencia, con naturalidad y frescura. Para emular este look de belleza que suele lucir en sus labios hay que invertir 93,44 euro

:

