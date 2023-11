Robert De Niro: los gritos en el tribunal del actor a su exasistente, que lo denuncia por ser un “jefe abusivo”

De Niro insistió en que "nunca fue abusivo", pero admitió que podría haber llamado a su empleada "mocosa" cuando él faltó a una cita porque ella no lo despertó.El actor de Toro Salvaje y Taxi Driver aceptó que él la "reprendió" en esa ocasión y se mostró "molesto" pero dijo que no fue abusivo.Graham Chase Robinson afirma que el actor la trataba como a una "esposa de oficina".

Cuando le preguntaron a De Niro si la había llamado dos veces porque quería que le comprara un billete de autobús a su hijo adolescente, el actor respondió: "¿Y?". Negó saber que ella estaba en el funeral de un familiar en ese momento.Robinson se convirtió en asistente del actor en 2008, antes de ser ascendida a vicepresidenta de producción y finanzas de su empresa Canal Productions.

Egipto permite por primera vez desde el inicio de la guerra la salida desde Gaza a través del paso de Rafah de heridos y personas con doble nacionalidad El violento eco que tiene la guerra de Gaza en Cisjordania, el otro territorio palestino en el que han muerto más de 100 personas

100 años de la creación de Turquía: cómo cayó el Imperio otomano, la superpotencia que sobrevivió 6 siglos y quiso ser universal (y las razones de su humillante desmoronamiento) Los gritos en el tribunal de Robert De Niro a su exasistente, que lo denuncia por ser un “jefe abusivo”

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPANSIONCOM: Indra prescinde de su jefe de OperacionesEl consejo de administración de Indra ha decidido simplificar la estructura organizativa de la compañía y "amortizar" la posición del jefe de Operaciones y, por tanto la

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Indra prescinde de su jefe de OperacionesEl consejo de administración de Indra ha decidido simplificar la estructura organizativa de la compañía y "amortizar" la posición del jefe de Operaciones y, por tanto la

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

ELCULTURAL: Robert De Niro testifica ante las acusaciones de abuso de su asistenta personal: 'Todo eso es absurdo'Graham Robinson le reclama 12 millones de dólares por daños a su reputación y asegura que el actor le gritaba y hacía comentarios sexistas.

Fuente: elcultural | Leer más ⮕

ELCULTURAL: Haendel, como Scorsese en 'Taxi Driver' en el Teatro RealEl coliseo madrileño estrena este martes el 'Orlando' haendeliano de Claus Guth, que convierte al protagonista en un veterano de guerra que remite a Robert De Niro

Fuente: elcultural | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Boris Johnson dijo en 2020 que los mayores tenían que “aceptar su destino” en pandemia, según el jefe científico del GobiernoEn verano de 2020, cuando ya estaba claro el daño causado por el COVID, Boris Johnson estaba “obsesionado con que las personas mayores tenían que aceptar su destino” y dejar que los demás siguieran adelante con su vida sin restricciones, según documentó en su diario el entonces jefe científico del Gobierno, el médico Patrick Vallance.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: La princesa Leonor jura hoy la Constitución en el Congreso de los DiputadosLos Reyes y sus hijas serán recibidos por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro Esteban López Calde

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕