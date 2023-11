Risto Mejide se sorprende al conocer la cifra de mujeres con las que ha estado Edmundo Arrocet

Arrocet ha explicado que con el paso de los años terminó por divorciarse de la madre de su primera hija para reencontrarse de nuevo con Rocío, con quien pasó décadas y tuvo dos hijos. Finalmente la enfermedad acabó con la vida de Rocío dejando al humorista un grandísimo vacío.

20M: Bigote Arrocet desvela la razón por la que no asistió al funeral de María Teresa Campos: 'No sé si hubiera ido''Seguro que se habrían hecho comentarios, si vas porque vas y si no vas, porque no vas', se excusó el humorista.

EFENOTICIAS: Ucrania cifra el más de 300.000 el número de soldados rusos muertos en la guerraRusia ha perdido en su invasión de Ucrania a más de 300.000 soldados, según el último recuento del Estado Mayor de Kiev.

CNNEE: México actualiza a 46 la cifra de muertos tras el paso del huracán OtisEl Gobierno de México elevó a 46 el número de muertos en el estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis.

ELDIARIOES: La cifra de muertos en Gaza sube a casi 8.800, de ellos 3.648 menoresLos muertos en Gaza por los bombardeos israelíes han subido a casi 8.800, y los heridos son más de 22.219, ha informado este miércoles Ashraf Al Qudra, portavoz del Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por el grupo islamista Hamás.

CINCODIASCOM: El número de trabajadores mayores de 55 años se dispara un 84% en los últimos 14 añosLa cifra de activos menores de 30 años cae un 32% entre 2008 y 2022

EXPANSIONCOM: Los físicos del MIT convierten la mina de un lápiz en 'oro'Los científicos descubrieron que cinco capas de grafeno colocadas en un orden determinado permiten que los electrones se muevan y interactúen entre sí, provocando un fenómeno conoc

