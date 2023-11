Revelan el motivo por el que Carla Vigo no fue al cumpleaños de su prima la princesa Leonor, al que estaba invitada

No pudieron acudir al festejo Victoria Federica, la hija de Elena de Borbón, y Juan Urdangarin, el mayor de la infanta Cristina. Precisamente la joven influencer, aunque no estuvo in situ porque se encuentra de viaje en Perú, sí que quiso mandarle un cariñoso mensaje a su prima. "Hoy es un gran día para ti y para España. Estoy segura de que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti.

:

20M: Victoria Federica manda un mensaje a su prima Leonor desde Perú por su día grande'Me siento muy orgullosa de ti', le dedica la 'influencer', una de las grandes ausentes en el cumpleaños.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Los tres platos del menú del almuerzo jura de la infanta LeonorInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

EFENOTICIAS: Los retos de la princesa Leonor tras alcanzar la mayoría de edadLa mayoría de edad alcanzada por la princesa Leonor y su juramento de la Constitución abren una nueva etapa en su trayectoria.

Fuente: EFEnoticias | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Los 'momentos generación Z' de la jura de la Constitución de la princesa LeonorInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Leonor no es un lujo sino una necesidadEn un país en creciente crispación, cada vez más dividido, con mayorías mínimas dispuestas a gobernar contra las minorías máximas, con la imposibilidad manifiesta de alcanzar cualq

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

VANITYFAIRSPAIN: El padre de Letizia reconoce que se le cae la baba con LeonorJesús Ortiz ha agradecido en Twitter las felicitaciones por la jura de la Constitución de la princesa e incluso ha bromeado sobre lo orgulloso que se siente de su hija y su nieta.

Fuente: VanityFairSpain | Leer más ⮕