Resultados y próximos partidos de la Copa del Rey

Así sorprendió el Celta al Valencia en Mestalla. Un 3-1 fue el resultado que consiguieron los olívicos en campo contrario, lo cual les sirvió con soltura para colarse en cuartos de final. El resultado del sorteo de la Copa del Rey para la fase mencionada es que el Celta se enfrente a la Real Sociedad. Unionistas - Barcelona: estadísticas del partido de Copa.

Consulta aquí todos los números y datos del encuentro de la Copa entre Unionistas - Barcelona, en octavos de final, que dieron la victoria a los blaugranas, cuyo siguiente encuentro será contra el Athletic Club. Así contamos desde ABC el Atlético - Real Madrid. El equipo rojiblanco consiguió vencer a los del Madrid y meterse en cuartos, gracias a un 4-2 marcado por una larga prórroga. El Mallorca - Girona se jugará en la isla, a partido único. Será entre el 23 y el 25 de enero en el Estadi Mallorca Son Moix cuando los dos equipos se jugarán su pase a las semifinales de la Copa del Re





abc_tecnologia » / 🏆 39. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Resultado del Sorteo de Copa del Rey, hoy: partidos, cruces y emparejamientos de octavos de finalLa eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid será la más destacada de la ronda...

Fuente: abc_tecnologia - 🏆 39. / 59 Leer más »

Unionistas Salamanca – Barcelona: Resultado y golesUnionistas Salamanca – Barcelona: Resultado y goles | Copa del Rey

Fuente: rtvenoticias - 🏆 7. / 83 Leer más »

Resultados de Lotería y ONCE de hoy: comprobar los resultados del sábado 23 de diciembre de 2023Estos son los resultados de los sorteos de Bonoloto, La Primitiva, Sueldazo de la ONCE, Triplex, y Super ONCE del sábado 23 de diciembre de 2023. Comprueba aquí si tus números han sido premiados.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

El rey Felipe VI apela al cumplimiento de la Constitución en su mensaje de NavidadEl rey ha apelado en su mensaje de Navidad al cumplimiento de la Constitución como garantía de unión y de progreso y ha advertido de que si no se respeta la norma fundamental, “no hay democracia ni convivencia posibles”, tampoco ley, ni paz, ni libertad, sino “imposición y arbitrariedad”.

Fuente: EFEnoticias - 🏆 35. / 61 Leer más »

Mensaje de Navidad del Rey Felipe VIEl Rey Felipe VI felicita la Navidad y reflexiona sobre los retos que enfrenta España en su mensaje de Nochebuena

Fuente: noticias_cuatro - 🏆 49. / 53 Leer más »

El rey Felipe VI pide unidad y responsabilidad en su mensaje de NavidadEn su mensaje de Navidad, el rey Felipe VI hace un llamamiento a la unidad y pide mayor responsabilidad a las instituciones para garantizar los intereses generales de todos los españoles. Destaca la importancia de la Constitución como valor democrático y advierte sobre los peligros de la imposición y la discordia.

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »