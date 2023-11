Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 29 de octubre de 2023

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, domingo 29 de octubre de 2023. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Sueldazo y Super Once de hoy. Sueldazo de la ONCE El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 29 de octubre de 2023 ha agraciado la serie X del número X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.

Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55. Resultado Super Once El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 29 de octubre de 2023 es X. El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente.

