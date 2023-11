Restaurantes gallegos penalizan las reservas fantasma: 20 euros por persona

Es una práctica habitual con la que se encuentran desde hace tiempo los hosteleros. Las conocidas como reservas fantasma. Personas que reservan mesa en un restaurante pero luego no se presentan. Y tampoco cancelan con tiempo suficiente como para que los establecimientos puedan ofrecer esa mesa a otros clientes. "Es algo que nos perjudica porque dejamos de percibir ingresos", explica Alberto Fernández, copropietario del restaurante O Sendeiro, de Santiago de Compostela.

"Empezamos a pedir un número de tarjeta de crédito para realizar la reserva. Nosotros no cobramos nada de manera anticipada, pero si no se presentan a la hora de la reserva o no cancelan con 48 horas de antelación, aplicamos una penalización de 20 euros por persona". Aunque reconoce que al principio tenían dudas, porque no sabían cómo iban a recibir esta medida los clientes, aseguran que "entienden perfectamente" que hagan esto.

