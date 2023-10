Repsol ‘amenaza’ con irse a Portugal si se mantiene el impuesto del Gobierno a las energéticas

Repsol amenaza con dejar de invertir en España tras el aviso del posible Gobierno del PSOE y Sumar de mantener el impuesto a las energéticas. La compañía avisa de su posible marcha tras anunciar el segundo mejor resultado de su historia.

‘Cuatro al día’ ha repasado las declaraciones de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, que aludía directamente a una posible marcha: “Necesitamos tener un marco regulatorio claro, predecible y estable. Tenemos otras alternativas. Tenemos lugares industriales. En Portugal podríamos tener actividad internacional en nuestro negocio industrial”.

Leer más:

noticias_cuatro »

Gonzalo Bernardos tacha de 'rabieta' la amenaza de Repsol de desinvertir en España: 'No se marc'Repsol no se marchará', sostiene Gonzalo Bernardos, que incide en que su principal mercado es el español: 'Me parece que es una rabieta de Josu Jon Imaz más que un propósito de verdad', asevera el economista en Más Vale Tarde. Leer más ⮕

Calviño tras la amenaza de Repsol: 'Sorprendería que fuera en dirección contraria a los inversores extranjeros'La vicepresidenta primera asegura que la reducción de jornada se abordará en el marco del diálogo social. Leer más ⮕

Repsol gana 2.785 millones de euros hasta septiembre, un 14% menos, y aumenta el dividendoLa compañía ha anunciado un aumento del dividendo en efectivo para enero de 2024 hasta los 0,40 euros brutos por acción. Leer más ⮕

Repsol abre la batalla al pacto PSOE-Sumar sacando inversiones fuera de EspañaEl plan de Pedro Sánchez de mantener el impuesto a grandes energéticas y bancos si logra ser investido de nuevo presidente del Gobierno ha sido duramente criticado por Repsol hoy Leer más ⮕

Repsol abre la batalla al pacto PSOE-Sumar sacando inversiones fuera de EspañaEl plan de Pedro Sánchez de mantener el impuesto a grandes energéticas y bancos si logra ser investido de nuevo presidente del Gobierno ha sido duramente criticado por Repsol hoy Leer más ⮕

Repsol abre la batalla al pacto PSOE-Sumar sacando inversiones fuera de EspañaEl plan de Pedro Sánchez de mantener el impuesto a grandes energéticas y bancos si logra ser investido de nuevo presidente del Gobierno ha sido duramente criticado por Repsol hoy Leer más ⮕