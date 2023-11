Reporteros sin Fronteras denuncia a Israel y Hamás ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra periodistas

La iniciativa fue convocada por Fatah, el partido del presidente palestino, Mahmud Abás, que gobierna áreas reducidas de Cisjordania. En la 26ª jornada de guerra, se registran más de 8.500 muertos y 21.500 heridos en la Franja, la mayoría niños, mujeres y ancianos, mientras que del lado israelí se cuentan más de 1.400 muertos y 5.400 heridos.

Esto se produce después de que el domingo se restablecieran las comunicaciones en Gaza tras pasar día y medio cortadas, coincidiendo con el anuncio del viernes por parte de Israel de que había ampliado sus operaciones terrestres dentro del enclave palestino, lo que en la práctica supuso el inicio de la anunciada ofensiva por tierra.

Netanyahu asegura que el conflicto será "largo": "Nuestros soldados han caído en la más justa de las guerras" We know that every soldier of ours is an entire world. The entire people of Israel embrace you, the families, from the depth of our heartLas Brigadas al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, anunciaron este miércoles que siete rehenes murieron ayer a causa de los bombardeos israelíes“Siete rehenes murieron ayer en la masacre israelí en el campo de refugiados de Yabalia, tres de ellos con pasaporte extranjero”, afirmó el grupo en un comunicado.

En la lista no aparece precisado quiénes tienen pasaporte estadounidense, si bien este es uno de los grupos más numerosos dentro de la Franja de Gaza, ya que muchos de los que aparecen en este listado están nombrados como palestinos con otro pasaporte o como “internacionales”.El Ejército israelí aseguró hoy haber atacado más de 11.

