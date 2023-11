Rencillas entre Podemos y Sumar por el nuevo Gobierno progresista

Una vez superados todos los escollos, de la presentación de la ley de amnistía a la tensa investidura de Sánchez por el duro discurso de Junts, lo que acaparará el foco mediático y social en las próximas horas será la presentación del nuevo Gobierno progresista de PSOE y Sumar.

Mientras que el presidente del Gobierno y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ultiman el reparto de carteras ministeriales, Podemos visibiliza sus rencillas con Sumar después de que la líder de la formación ofreciese un sitio en el Ejecutivo a Nacho Álvarez a cambio de la paz. Sin embargo, esta propuesta no terminó de encajar al partido morado y terminó con la dimisión del actual secretario de Estado de Derechos Sociales de todos sus cargos en Podemos. «Agradezco la confianza que ⁦Yolanda deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba. En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte», escribió en un mensaje en X, antes Twitter, acompañando a un comunicado más extens





