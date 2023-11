Renault lanzará un coche eléctrico de bajo coste para democratizar la movilidad eléctrica

El fabricante de automóviles Renault ha anunciado que lanzará un coche eléctrico con un precio de menos de 20.000 euros (antes de ayudas públicas) para "democratizar" la movilidad eléctrica. El objetivo es igualar el precio de los coches eléctricos al de los térmicos, según anunció el consejero delegado de Renault, Luca de Meo, durante un evento para presentar las últimas novedades del grupo francés.

El futuro modelo eléctrico será una versión de bajo coste del Renault Twingo eléctrico, rebautizada como Twingo Legend, que medirá menos de cuatro metros y, por tanto, será un vehículo de uso principalmente urbano. El Renault Twingo Legend es un coche urbano eléctrico. Renault Twingo eléctrico Aunque Renault no ha anunciado cuándo llegará al mercado, Luca de Meo prometió que el nuevo Twingo Legend estará completamente desarrollado "en un período récord de dos años" dentro de la nueva estrategia internacional para los próximos años. Eso significa que el nuevo modelo no estará a la venta al menos hasta 2026 o principios de 202

