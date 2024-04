Récord de solicitudes de patentes en Europa tras la entrada en vigor de la patente unitaria

En lo que a patentes se refiere, el año pasado fue la temporada del gran cambio en Europa. El 1 de junio de 2023 entraba en vigor la patente unitaria, una esperada evolución de la protección de la propiedad industrial que daba sus primeros pasos décadas después de ser proyectada.

A pesar de que acaparase la atención del ecosistema de la innovación, la realidad es que solo las patentes europeas concedidas después de esa fecha pueden optar por esta vía, pero resulta inevitable pensar que existe una relación entre este hito histórico y que las solicitudes ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) hayan batido récords tanto a nivel global (+2,9%) como en España (+6,9%). Organizaciones públicas y privadas de todo tipo leímos, analizamos, reflexionamos e informamos sobre en qué consistía esta evolución, cuáles eran sus ventajas, sus riesgos, cuándo podría convenir más y cuándo quizás no interesaba tanto optar por el nuevo model

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



CincoDiascom / 🏆 4. in ES

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El PP presenta una denuncia del 'caso Koldo' a la Fiscalía europea y la Oficina europea de lucha contra el fraudeEl PP denuncia el 'caso Koldo' a la Fiscalía europea

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

¿Nucleares sí o no? El debate sobre el futuro de las centrales nucleares en España y EuropaEl debate sobre el futuro de las centrales nucleares no solo enfrenta a los bloques ideológicos en España. Se extiende también a las instituciones europeas, y más aún, con el horizonte las elecciones al Parlamento Europeo a primeros de junio. El mismo día en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, animaba a invertir en nuclear y ampliar la vida de las centrales, la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) lanzaba un informe con la conclusión de que no es necesaria la extensión de la vida nuclear para descarbonizar Europa.

Fuente: Invertia - 🏆 13. / 76 Leer más »

¿Cuándo entrará en vigor la normativa Euro 7 de la Unión Europea?Desde las autoridades europeas ya se encuentran dando los últimos retoques de la nueva legislación sobre las emisiones contaminantes que expulsan los vehículos a la atmósfera, y que llegará a España en poco tiempo.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

PP y Vox entierran la oficina anticorrupción de Baleares: “Es un invento”Los socialistas estudian llevar al Constitucional la supresión, que convierte a la comunidad en la primera que elimina este órgano de control en favor de una ley que incrementa la opacidad de los cargos públicos y fulmina las denuncias anónimas

Fuente: elpais_espana - 🏆 22. / 68 Leer más »

¿Qué es y para qué sirve la Oficina Nacional de Emprendimiento?Fortaleciendo el ecosistema emprendedor: España abre las puertas al futuro con la Plataforma ONE

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

Estados Unidos reabrirá oficina migratoria en Honduras para acelerar procesamiento de refugiados y sus familiasEstados Unidos anunció este viernes que reabrirá su oficina internacional en Tegucigalpa, capital de Honduras, para 'aumentar la capacidad de procesamiento de refugiados y ayudar a reunir a las personas con sus familiares', informó en un comunicado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »