Rafael Nadal suma su primera victoria en su regreso al tenis

Después de 349 días, Rafael Nadal suma la primera sonrisa de esta nueva era. Gana a Dominic Thiem y, más allá del resultado, son las sensaciones, los minutos que acumula en pista para las piernas y para la confianza. Una victoria de las que acordarse toda la vida porque hay rapidez, reflejos, buen saque, mejor derecha, revés afilado. Casi todo igual de bien que cuando se marchó.

Faltan días, y partidos, y ritmo, por supuesto, pero las costuras del parón más largo de su carrera son apenas visibles. Y esto es solo el principio. ATP 250 Brisbane Primera Rafael Nadal 7 6 Dominic Thiem 5 1 Como si el 18 de enero de 2023 hubiera sido ayer, Nadal mostró una versión de 2024 que augura muchas otras sonrisas. Especial esta porque ha pasado por un año que solo él sabe y porque responde a todas las incógnitas que se habían presentado cuando decidió acometer este desafío mayúsculo de regresar al tenis tras un año parad





