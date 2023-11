¿Quién es Si Spencer, el escritor al que está dedicado el primer capítulo de 'Cadáveres'?

Cadáveres se ha convertido en una de las revelaciones de octubre en Netflix. La serie de ciencia ficción con elementos de suspense se ha convertido en uno de los contenidos más consumidos de la plataforma de streaming tanto en España como en todo el mundo, y sus ocho episodios ya suman más de 5 millones de visualizaciones.

Pero la mayoría de sus trabajos más conocidos llegaron de la mano de DC Comics en la línea Vertigo, como por ejemplo Los libros de la magia, Hellblazer, The Vinyl Underground o la propia Cadáveres. Además, también fue guionista de varias seres de televisión en capítulos esporádicos, como en EastEnders, The Bill o Torchwood, el spin-off de Doctor Who. Si Spencer murió en febrero de 2021 a los 59 años a causa de un fallo cardíaco.

