¿Quién es Robert Card y qué sabemos del sospechoso de los tiroteos en Lewiston, Maine?

EE.UU. ataca dos instalaciones vinculadas a las milicias apoyadas por Irán en Siria tras una serie de ataques contra fuerzas estadounidenses en Medio Oriente

El sargento de primera clase Robert Card era especialista en suministro de petróleo en la Reserva del Ejército, de acuerdo con los registros proporcionados por el Ejército este jueves. También es un instructor certificado de armas de fuego.

En julio, oficiales de la Reserva del Ejército denunciaron a Card por"comportamiento errático", y fue trasladado al cercano Hospital Comunitario del Ejército Keller, en la Academia Militar de Estados Unidos, para una"evaluación médica", según declaró a CNN un portavoz de la Guardia Nacional. headtopics.com

La cuñada de Card, Katie O'Neill, dijo en una breve conversación con CNN este jueves que Card no tiene un largo historial de problemas de salud mental:"Esto fue un episodio agudo. Él no es así", dijo O'Neill."Él no es alguien que haya tenido problemas de salud mental durante su vida ni nada por el estilo".

"Era un tipo muy agradable, muy tranquilo. Nunca abusó de su autoridad ni fue malo o grosero con otros soldados", dijo Steeves."Es realmente perturbador". Card estudió tecnología de ingeniería en la Universidad de Maine entre 2001 y 2004, pero nunca se graduó, dijo a CNN Eric Gordon, portavoz de la universidad. headtopics.com

Una cuenta en la plataforma de redes sociales X con el nombre de Card y una foto que parece ser suya, y que ya no se encuentra en línea, mostraba un historial de que le gustaba el contenido político republicano y de derecha.

