Te contamos qué pasará esta semana en La Promesa. Disfruta de todos los episodios de la serie en RTVE Play: en realidad, es su madre. El lacayo no se lo esperaba y, por el momento, la relación entre ambos se encuentra estancada. Curro estaba muy preocupado por el estado de salud de Martina. Descubrió sus escapadas nocturnas y tenía claro que no iba a parar hasta ayudar a la persona a la que ama. Él ha aceptado irse al extranjero.

En un primer momento, al comunicárselo a Martina, ella ha reaccionado de una forma totalmente fría. Sin embargo, ¿Darán rienda suelta a todo su amor? Te dejamos un avance del capítulo del martes. ¡Tienes los anteriores disponibles en RTVE Play! Curro ha tomado la decisión de no marcharse a Inglaterra, no quiere separarse de Martina ni de Alonso. Esto provoca una dura discusión entre Cruz y Alonso, que tienen posturas diferentes sobre el futuro de su sobrino. El enfrentamiento entre Petra y Feliciano no llega a su fin, y más ahora que el sargento Funes ha regresado a La Promesa para hablar con ellos nuevamente de la muerte de su padre





La Promesa: una serie de época que reúne a millones de espectadoresEn 'La Promesa', aunque haya diferencia de clases, madrugan todos. Los de arriba y los de abajo. O mejor dicho, quienes interpretan a los ricos y a los pobres en el serial de época que produce Bambú, emite La 1 de lunes a viernes (17.30) y reúne en directo y diferido a más de un 1,4 millones de espectadores.

Avance semanal de 'La Promesa' del 11 al 15 de diciembreAvance semanal de 'La Promesa' del 11 al 15 de diciembre

