¿Qué hacer si hago ejercicio y no adelgazo?

¿Qué debo hacer si hago ejercicio y no adelgazo? Si tu objetivo es adelgazar hacer ejercicio es imprescindible y una gran ayuda, pero si ya haces deporte y no ves resultados, aquí tienes 7 preguntas que deberías hacerte para encontrar la solución y poder conseguir tu objetivo de peso. Estás son las preguntas para hacerte si estás haciendo ejercicio regularmente pero no estás perdiendo peso en forma de grasa.

Comprueba que estás consumiendo la cantidad adecuada de calorías para tus objetivos de pérdida de peso. La nutrición debe estar adaptada a tus necesidades calóricas diarias, teniendo en cuenta no sólo la actividad física que estás realizando, también tu edad, sexo, condición física y horas de sedentarismo al día. Es posible que estés comiendo más calorías de las que quemas, lo que dificulta la pérdida de peso, incluso si estás haciendo ejercicio

