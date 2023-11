¿Qué esperar de la reunión de este miércoles de la Reserva Federal?

"Dadas las incertidumbres y los riesgos, y lo lejos que hemos llegado, el comité está procediendo con cautela. Tomaremos decisiones sobre el grado de endurecimiento adicional de la política y cuánto tiempo seguirá siendo restrictiva en función de la totalidad de los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos",

El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de precios del gasto en consumo personal, solo se enfrió ligeramente en septiembre. El índice subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumentó un 3,7% en los 12 meses finalizados en septiembre, por debajo del 3,8% registrado en agosto.

En lugar de estar inmersa en una recesión, como predijeron los economistas tras la crisis bancaria de primavera, la economía estadounidense está avanzando a buen ritmo. Biden intenta una nueva vía para la condonación de los préstamos estudiantiles. ¿Quién podría beneficiarse?

