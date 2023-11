¿Qué es Eurodreams, el nuevo sorteo que reparte 20.000 euros al mes durante 30 años?

EuroDreams se suma al mundo de los sorteos de las loterías y repartirá dinero en varios países de Europa. Se trata de un nuevo sorteo de la lotería que comenzará el próximo 6 de noviembre y cuyos boletos ya están a la venta desde hoy, 30 de octubre. Este nuevo sorteo semanal estará disponible en todos los países participantes del Euromillones, excepto en Inglaterra y se llevará a cabo todos los lunes y jueves a partir de las 21:00 en París.

Tercera categoría: 120 euros (2,13% del importe destinado a premios de 3ª a 5ª categorías).Cuarta categoría: 42 euros (34,24% del importe destinado a premios de 3ª a 5ª categorías).Quinta categoría: 5 euros (63,63 % del importe destinado a premios de 3ª a 5ª categorías).Sexta categoría (reintegro): 2,50 euros.

