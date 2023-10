Qatar condena a muerte a ocho ciudadanos indios acusados de espionaje

Mira cómo este avión chino se acercó peligrosamente a un bombardero de EE.UU.Qatar condenó a muerte a ocho ciudadanos indios tras su detención en Doha el año pasado, según informó el gobierno indio. Los hombres están acusados de espionaje.

En un comunicado emitido este jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores indio se mostró"profundamente conmocionado" por la sentencia y señaló que trataría el asunto con las autoridades qataríes. "Estamos en contacto con los miembros de la familia y el equipo legal, y estamos explorando todas las opciones legales", dice el comunicado.Los ciudadanos indios eran militares retirados de la Armada india, según una carta fechada el 23 de diciembre del año pasado por el ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, que fue publicada por el diputado indio Manish Tewari en X, antes Twitter.

El general de división (retirado) Satbir Singh, presidente del Movimiento de Militares Retirados Indios, dijo que las familias de los hombres estaban"angustiadas".Singh dijo que la organización, que trabaja por el bienestar del personal de defensa, había abogado por los hombres desde que fueron detenidos el año pasado, escribiendo cartas a altas personalidades del gobierno indio, incluido el primer ministro Narendra Modi. headtopics.com

El ministerio indio no dio detalles sobre los cargos o el veredicto, ni nombró a los ciudadanos, pero dijo que eran empleados de la empresa qatarí Al Dahra.Los ocho indios fueron detenidos por las autoridades qataríes acusados de espionaje el 20 de agosto de 2010, según informó el jueves CNN-News18, filial de CNN.

