Puigdemont anuncia investidura de Pedro Sánchez

Carles Puigdemont anunció de manera solemne que Pedro Sánchez iba a ser investido presidente y que su partido lo facilitaría. No lo dijo así, pero es lo que ocurrió ayer. Todos aquellos análisis que ven las posiciones en el rango maximalista es que no son capaces de ver el aterrizaje forzoso de Puigdemont pidiendo auxilio para volver a Cataluña y hacer política previa al 1 de octubre.

El líder de Junts roga dejar atrás la ruptura unilateral más allá de una retórica que busca devolver a sus seguidores a una senda de normalidad política. Es imposible pasar de un día para otro de un discurso rupturista, frentista y bélico contra un estado represor y fascista a una negociación concreta y posibilista dentro de los marcos de la legalidad vigente sin una transición previa. Si no se toma distancia no se ve la tremenda recogida de cable de la derecha independentista catalan





sextaNoticias » / 🏆 21. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Junts per Catalunya anuncia una reunión entre Puigdemont y SánchezEl secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha anunciado que el expresidente Carles Puigdemont se reunirá con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el extranjero y sin la presencia de un mediador. Aún no se ha determinado la fecha y el lugar del encuentro.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

Pedro Sánchez consolida las relaciones con Junts, ERC y BilduPedro Sánchez ha aprovechado la habitual copa de Navidad con la prensa en La Moncloa para, en un ambiente más distendido, terminar de consolidar el trabajo de normalización de las relaciones con Junts y ERC y también con Bildu, que incluye acabar con los últimos tabúes: pactar una moción de censura en Pamplona para dar el poder a la formación de Arnaldo Otegi y romper el hielo con Carles Puigdemont con una reunión oficial con el líder del PSOE.

Fuente: elpais_espana - 🏆 22. / 68 Leer más »

Reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no invita al optimismoLa cuarta reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en año y medio, que ambos dirigentes mantendrán este viernes, no invita al optimismo. En el mejor de los escenarios habría un acercamiento para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término “disminuidos” en alusión a las personas con discapacidad, como demandan los colectivos del sector.

Fuente: elpais_espana - 🏆 22. / 68 Leer más »

Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como sustituto de Nadia Calviño en el GobiernoEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha designado a Carlos Cuerpo como sustituto de Nadia Calviño en el Ejecutivo debido a su salida para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como sustituto de Nadia Calviño en el GobiernoEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha designado a Carlos Cuerpo como sustituto de Nadia Calviño en el Ejecutivo debido a su salida para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

El PSOE denuncia el apaleamiento de un muñeco de Pedro SánchezEl PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por lo sucedido en Nochevieja frente a la sede del partido, donde un grupo de personas apaleó un muñeco de Pedro Sánchez. Piden una investigación para determinar quién estuvo detrás de la protesta y señalan a Vox como el nexo común de todas las acciones coordinadas en los últimos meses.

Fuente: elpais_espana - 🏆 22. / 68 Leer más »