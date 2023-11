Protestas frente a la sede del PSOE con consignas machistas, homófobas y racistas

Aunque el sentido de la protesta no tiene, a priori, ninguna relación con estos temas, los ataques han aparecido como una especie de ritual de un grupo de hombres que los utilizan para generar un sentimiento de comunidad frente a los otros. Europa Press “Moros no, España no es un zoo”. “Maricón”. “Pedro Sánchez, hijo de puta”. Una fila de muñecas hinchables al grito de “estas son las ministras del PSOE”.

Protagonizadas por grupos de hombres blancos enfurecidos, las protestas frente a la sede del PSOE de los últimos días han acabado con consignas y gestos machistas, homófobos y racistas





